Viele Kinder haben Karies

Morgens, mittags, abends: Wenn man regelmäßig die Zähne putzt und zusätzlich zu Kontrollen zum Zahnarzt geht, soll das Karies verhindern.

Das klappt aber nicht immer. In Deutschland haben sogar eine ganze Menge Kinder diese Erkrankung der Zähne. Darüber berichteten Fachleute am Donnerstag. Jedes dritte Kind im Alter von zwölf Jahren in Deutschland sei betroffen. Das sind mehr, als die meisten Experten vorher geschätzt hatten.

Warum so viele Mädchen und Jungen Karies haben, konnten die Forscher nicht erklären. Sie vermuten, dass manche Familien nicht genug auf gesunde Zähne achten. Außerdem könnte es etwas mit der Ernährung zu tun haben. Denn Karies wird durch Bakterien erzeugt. Und die können sich besonders gut vermehren, wenn man viel Zucker isst. Der steckt etwa in Eis und Kuchen, aber auch in vielen Limonaden, Ketchup und Fertiggerichten.

