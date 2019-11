Urlaub machen in Deutschland

2 Fotos ansehen © Angelika Warmuth/dpa

Im Winter im Süden Ski fahren oder im Sommer in der Ostsee baden: Deutschland hat in den Ferien einiges zu bieten. Das wissen auch viele Urlauber.

Experten schätzen, dass dieses Jahr mehr Menschen in Deutschland Urlaub machten als in den Jahren davor. Dafür schauen sie sich etwa an, wie viele Menschen in Hotels und Gästehäusern übernachtet haben.

Damit das so bleibt, haben sich Fachleute gerade in der Stadt Rostock in Norddeutschland getroffen. Sie sprachen zum Beispiel darüber, wie man manche Regionen in Deutschland besser erreichen könnte. Denn nicht überall kommen Urlauber leicht mit dem Zug hin.

Außerdem wollen die Fachleute, dass man Übernachtungen in Hotels häufiger im Internet buchen kann.

