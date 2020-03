Unser Wetter wird extremer

Das Wetter vorhersagen: Darum kümmern sich unter anderem die Experten des Deutschen Wetterdienstes, kurz DWD genannt. Meistens gucken sie dabei auf die kommenden Tage. Am Dienstag ging es aber darum, wie das Wetter in den nächsten zehn Jahren aussehen könnte. Die Vorhersage? Es wird wärmer. Und das liegt am Klimawandel.

„Unser Wetter und Klima wird extremer – weltweit, in Europa und hierzulande“, sagte der Präsident des DWD.

Die Fachleute rechnen damit, dass die kommenden Jahre wärmer und trocken ausfallen werden. Hilfreich sind solche Informationen zum Beispiel für Landwirte. So wissen sie, dass sie besser Pflanzen anbauen sollten, die mit Hitze und Trockenheit klar kommen.

Der Präsident sagt: Jetzt leben die ersten Menschen auf der Welt, die die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich erleben. Es werde aber zu wenig dagegen getan, findet er. Bewegungen wie „Fridays For Future“ seien so entstanden. Sie verschaffen dem Klimawandel Aufmerksamkeit.

