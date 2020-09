Tricks gegen Schluckauf

Es gibt so einige Tipps, um Schluckauf wieder loszuwerden. So soll es helfen, die Luft anzuhalten oder ein Glas kaltes Wasser zu trinken. „Oft hilft es auch, wenn man sich ablenkt“, sagt Veronika Langguth. Stell dir zum Beispiel einmal zehn Männer mit Glatze vor oder versuche, dich genau daran zu erinnern, was du am Vortag zum Frühstück gegessen hast.

Keine so gute Idee ist es, den Schluckauf unterdrücken zu wollen. „Dann verkrampft sich das Zwerchfell erst recht und sorgt eher noch dafür, dass der Schluckauf länger bleibt“, sagt die Expertin.

Es kann auch gegen den Schluckauf helfen, wenn du auf eine bestimmte Weise atmest. „Wenn du zum Beispiel wie ein Hund mit hängender Zunge hechelst oder durch die Nase schnüffelst, kann das den Schluckauf beseitigen“, sagt Veronika Langguth.

