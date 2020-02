Tolle Tage

Hallo, Ihr Lieben,

heute sind Eure „Fränky’schen Nachrichten“ genau so bunt, wie es an diesem Wochenende und in den Tagen bis Aschermittwoch in vielen Städten und Gemeinden landauf, landab ausschaut, denn: Die heiße Phase der Fastnacht hat begonnen.

Vielleicht habt Ihr ja Lust, mir für das kommende Wochenende ein paar tolle, farbenfrohe Bilder von Euren Kostümen und den Fastnachtsumzügen zu schicken, auf denen Ihr mit Euren Eltern, Omas und Opas, Geschwistern und Freunden zu Besuch gewesen seid. Ich freu mich schon darauf und bin gaaaaanz gespannt. Bis bald, Euer Fränky

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020