Tippen am Smartphone, Drücken am Automaten

Touchscreens gibt es an vielen Geräten. Aber nicht immer funktionieren die Bildschirme auf gleiche Art. In den Bildschirmen mancher Geldautomaten oder auch in Automaten für Fahrkarten steckt eine etwas andere Technik. Das ist vor allem dann so, wenn die Automaten nicht drinnen, sondern draußen stehen. Dann muss man sie bei Wind und Wetter bedienen können – also auch, wenn man etwa Handschuhe trägt. Über diesen Bildschirmen liegen zwei Schichten übereinander: eine aus Glas und eine aus einem biegsamen Kunststoff. Die beiden Schichten berühren sich erst, wenn die Kunststoff-Schicht auf das Glas gedrückt wird. Dann kann an diesem Punkt eine elektrische Spannung gemessen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020