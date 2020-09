Tierisch was los im Wald

Campingurlaub im Wald: Die Sonne geht unter. Das Lagerfeuer verglüht. Die Marshmallows sind verspeist. Die Familie kuschelt sich ins Zelt. Draußen raschelt und kruschtelt es. Die Nachttiere werden aktiv. Anstatt zu schlafen, fragen die Kinder ihrem Vater ein Loch in den Bauch – sie können nicht glauben, dass die Tiere nachts „nichts Besonderes“ machen. „Nichts los im Wald?“ Von wegen. Während der Vater versucht, die Kinder zu beruhigen und ihnen das nächtlich Tierleben möglichst langweilig darzustellen versucht, zeigen die superwitzigen Bilder von France Cormier ein ganz anderes Szenario: Fledermäuse schaukeln im BH; Stachelschweine liefern sich aufregende Bürstenkämpfe und die Glühwürmchen feiern eine Party. Am nächsten Morgen staunen alle nicht schlecht, als sie das Chaos sehen. Weiß Papa vielleicht doch nicht alles? – Ein kleines Lehrbuch über das Leben der Waldtiere und ein Einschlafbuch – in dem Text und Bild bzw. Vorstellung und Realität einander gegenüberstehen und auf lustige Weise widersprechen.

