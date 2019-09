Supersüße Rüben

© dpa

Karotte, Rettich und Rote Bete haben etwas gemeinsam: Es sind Rüben. Menschen essen sie zum Beispiel im Salat oder als Gemüsebeilage. Es gibt aber auch eine Rübe, die zuckersüß schmeckt: die Zuckerrübe!

Gerade beginnt die Ernte der Zuckerrüben auf vielen Feldern in Deutschland. Die Rüben werden ausgekocht und so Zucker daraus gewonnen. Fast der ganze Zucker in Deutschland komme daher, sagt eine Expertin.

Eigentlich könnte man die Zuckerrübe auch so essen. „Sie schmeckt super süß“, sagt die Zucker-Fachfrau. Innen sei die Rübe knackig weiß. „Wie wenn man in einen Kohlrabi beißt, nur etwas härter.“

In anderen Ländern, etwa in Asien und Südamerika, gewinnen die Menschen den Zucker meist aus einer anderen Pflanze: Zuckerrohr. Dieses Gras wächst mehrere Meter hoch und bildet dicke Rohre. Aus den Rohren wird der Zuckersaft herausgepresst.

