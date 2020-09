So viele schöne Äpfel

Hallo liebe Kinder! Neben unserem Haus steht schon seit vielen Jahren ein großer Apfelbaum. So lange, dass selbst Mama und Papa nicht wissen, wer ihn eigentlich gepflanzt hat.

Jetzt im Herbst sind seine Äpfel reif – und jeden Tag fallen viele herunter, ganz ohne dass wir auf den Baum klettern und ihn schütteln müssen! So haben wir jetzt ganz viele schöne, rote Äpfel zuhause. Meinen Freunden haben wir schon welche geschenkt. Aus den Äpfeln, die wir behalten, backen wir jetzt ein Mal pro Woche einen Apfelkuchen. Oder wir machen Apfelkompott und kochen das ein. So haben wir sogar im Winter noch was von unseren Äpfeln!

