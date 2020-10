So früh dunkel

© dpa

Hallo liebe Freunde! Ist euch das aufgefallen? Letztes Wochenende wurde die Zeit zurückgestellt. Obwohl nein, das ist falsch – in der Zeit zurückgereist sind wir nicht. Es muss richtig heißen: Die Uhren wurden zurückgestellt! Auf Winterzeit. Morgens ist es darum jetzt früher hell. Das ist toll, so komme ich besser aus dem Bett! Aber abends ist es nun auch früher dunkel. Mama und Papa finden das blöd, vor allem an Tagen, an denen sie arbeiten. Denn hell ist es nur in der Zeit, in der sie am Computer sitzen. Aber ich schaffe es ganz gut, sie aufzumuntern – zum Beispiel, indem ich ihnen Kürbiskuchen ins Arbeitszimmer bringe!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020