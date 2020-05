Sieger der Herzen gesucht

Jedes Jahr im Mai wird über das beste Lied abgestimmt. Beim Eurovision Song Contest (ESC) schauen Menschen aus der ganzen Welt am Fernseher zu und verteilen Punkte. Das ist jedes Mal eine riesige Show! In diesem Jahr wurde der Wettbewerb wegen Corona abgesagt. Aber es gibt Ersatz: die Sendung World Wide Wohnzimmer. Das heißt so viel wie weltweites Wohnzimmer. Bei der Show werden die 41 eigentlichen ESC-Teilnehmer mit ihren Musikvideos präsentiert. Am Ende gibt es keinen ESC-Gewinner, sondern nur einen Sieger der Herzen. Das Halbfinale der Show kann man sich diesen Samstag anschauen. Die Zuschauer aus Deutschland wählen unter den Bands, Sängerinnen und Sängern die besten aus. Eine Woche später ist das Finale mit den zehn besten Teilnehmern.

