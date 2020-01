Sieg mit Pizza gefeiert

© Robert Michael/dpa

Zwölf Tore Unterschied: Das ist auch im Handball eine ganze Menge. Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft (EM) gegen ihren Gegner aus Österreich deutlich gewonnen. 34:22 lautete das Ergebnis am Montag. Als Belohnung gab es abends Pizza für die Spieler.

Das Halbfinale hat die deutsche Mannschaft dieses Mal trotzdem verpasst. Die Deutschen können also auch nicht mehr Europameister werden. Dafür hätten sie in ihrer Gruppe mindestens Platz zwei belegen müssen. Nun wollen die deutschen Handballer die EM zumindest als Fünfter abschließen. An diesem Mittwoch spielt das Team gegen Tschechien. Bild: DPA

