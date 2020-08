Schwindelfrei in luftiger Höhe

© Joe Giddens/PA Wire/dpa

Kate Holmes muss schwindelfrei sein. Sie baumelt an einem Seil an der Fassade einer Kirche. Es ist die Kathedrale von Peterborough. Das Gebäude wurde im Mittelalter gebaut, ist gewaltig groß und befindet sich in Großbritannien.

Die junge Frau hat sich am Montag dort abgeseilt. Warum? Sie will den Zustand der Außenwand untersuchen. Dafür misst sie die Wand des Gebäudes per Laserscann (gesprochen: läiser-skän). Bei solch einem Laserscan tastet ein Laserstrahl die Gebäudewand Stück für Stück ab. So entstehen Bilder, die viele Einzelheiten zeigen und sogar jede Erhebung sichtbar machen.

Kate Holmes kann die Bilder dann in einer hohen Auflösung auf dem Computer speichern und bearbeiten. Zudem erstellt eine Drohne noch weitere Aufnahmen. Das ist für Forscher interessant, aber auch für Schulklassen. Sie sollen das Gebäude künftig virtuell erkunden können.

