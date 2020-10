„Schweiz“ und „Gute Nacht“

Im Wimmelbuchverlag sind neue Ausgaben erschienen:

Schweiz Wimmelbuch: Wir starten in Bern, entdecken danach Zürich, fahren in St. Gallen auf die Alm, machen einen Zwischenstopp in Basel, toben im Schnee in Graubünden und im Wasser im Tessin.

Gute Nacht Wimmelbuch: Jetzt ist bald Schlafenszeit. Du darfst dir abre noch ein Wimmelbild aussuchen udn wir erfinden gemeinsam eine schöne Gute-Nacht-Geschichte dazu. Welche Seite wird su heute auswählen? Besuchen wir den Bauernhof, die stadt, den Spielzeugladen, das Märchenland oder den Wald?

Wimmelbücher sind ganz besondere Bilderbücher. Das große Format und der dicke Karton ermöglichen Kindern ab 18 Monaten, zusammen mit ihren Eltern oder Geschwistern auf eine spannende Entdeckungsreise zu gehen. Die dargestellten Alltagsszenen mit vielen witzigen Details sorgen beim gemeinsamen Betrachten für einen regen Austausch. Daher gelten die Bücher auch als pädagogisch wertvoll, denn sie fördern bei Kindern Konzentration, Wahrnehmungsvermögen und Kreativität. Nicht zuletzt machen sie einfach jede Menge Spaß.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020