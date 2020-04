„Rubik’s Cage“ zu gewinnen

© Ravensburger

Der „Rubik’s Cage“ (2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, 21,99 Euro) aus dem Hause Ravensburger funktioniert wie ein dreidimensionales Tic-Tac-Toe-Spiel: Der Spieler, der zuerst drei Steinchen in einer Reihe platziert hat, gewinnt. Gespielt wird mit einem zunächst leeren würfelförmigen Käfig. Jeder der bis zu vier Spieler erhält würfelförmige Spielsteine in den ihm zugeordneten Farben. Wer dann am Zug ist, platziert eines seiner Steinchen im Käfig. Alternativ darf er eine Ebene des Käfigs drehen oder den Käfig als Ganzes auf den Kopf stellen. So kann er gezielt schnell die Strategie der anderen Spieler durchkreuzen. Die FN verlosen „Rubik’s Cage“ zwei Mal unter allen, die das heutige FN-Kinderrätsel richtig lösen. Viel Glück! Bild: Ravensburger

