Riesenseeadler im Schnee

Mit ihren starken Krallen können sie sich sehr gut auf dem Eis festhalten: die Riesenseeadler. Diesen Greifvogel erkennt man an seinem großen, gebogenen, gelben Schnabel. Außerdem hat er ein schwarz-braunes Federkleid. Nur die Flügeldecke, die Schwanzspitze und seine Hosen sind weiß. Diese Vögel leben in Ostasien – zum Beispiel in Ländern wie Russland, China und Japan. Oft halten sie sich an Gewässern auf. Denn sie ernähren sich vor allem von Fisch sowie Wasservögeln, Kleinsäugern und Aas.

Die Tiere gelten als die größten Seeadler der Welt. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 2,8 Meter. Die Männchen wiegen bis zu sechs Kilogramm, die Weibchen sogar bis zu neun Kilogramm – das ist so viel wie neun Packungen Milch. Riesenseeadler erkennst man an ihrem schwarz-weißen Federkleid und ihrem gelben Schnabel. Bild: DPA

