Regenbogen und Co.

© dpa

Hallo, Freunde!

Na? Da staunt Ihr: Gleich zwei kunterbunte „Fränky’sche Nachrichten“ warten heute darauf, von Euch bestaunt und natürlich auch gelesen zu werden.

Zugegeben: Zu Ostern sind auf meinem Schreibtisch schon immer besonders viele kunterbunte Kunstwerke von Euch gelandet. In diesem Jahr habt Ihr aber sämtliche Rekorde gebrochen. Vielleicht auch, weil Ihr – wegen der Corona-Krise – zurzeit sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Und natürlich auch, weil Ferien sind.

Daher: Großes Lob – an ALLE. Die Bilder sind super-schön und prima gelungen. Manche von ihnen haben sogar eine Botschaft: „Alles wird gut“ oder „Bleibt zu Hause“.

Wünsche Euch und Euren Familien „Frohe Ostern“! Passt bitte gut auf Euch auf – und bleibt gesund.

Und: Vielleicht hab Ihr ja Lust, mal zu Papier zu bringen, was Ihr so alles erlebt habt an den Feiertagen. Bin schon sehr gespannt darauf! Bis bald, Euer Fränky

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020