Preis für tolle Kinderbücher

Eine lustig gezeichnete Katzenmutter und ihr Kind im Ringelpulli sitzen am Esstisch. Um sie herum fliegen helle Brötchen in die Luft. Zu sehen ist dieses Bild auf dem Buch „Wolkenbrot“ von Baek Hee Na. Diese Illustratorin ist in ihrer Heimat Südkorea in Asien längst berühmt für ihre Bilderbücher. Bei uns ist Baek Hee Na nicht so bekannt. Aber vielleicht ändert sich das nun. Denn sie bekommt eine wichtige Auszeichnung: den Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis. Das wurde jetzt im Land Schweden bekannt gegeben. Der Preis erinnert jedes Jahr an die Erfinderin von Pippi Langstrumpf – und gilt als wohl wichtigste Auszeichnung weltweit für Autoren von Kinderbüchern.

