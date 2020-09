Post für einen Baum

© Horst Pfeiffer/dpa

Wusstest du, dass nicht nur Städte und Gemeinden eine eigene Postleitzahl haben? Auch anderen Adressen, die viel Post bekommen, werden eigene Zahlen zugewiesen. So hat der Deutsche Bundestag in Berlin etwa eine eigene Postleitzahl: die 11011. Merkwürdig: Sogar ein Baum hat eine eigene Postleitzahl. Die so genannte Bräutigams-Eiche nahe der Stadt Eutin im Bundesland Schleswig-Holstein hat die Postleitzahl 23701.

Der Grund: In ihrem ausgehöhlten Baumstamm hinterlegen Menschen schon seit Jahrhunderten Briefe. Das ist ein Brauch bei Liebespaaren und Menschen, die gern die Liebe finden wollen. Wenn man an die Bräutigams-Eiche einen Brief schreibt, wird dieser von der Post ins Astloch gelegt. Andere Leute können die Briefe dann dort herausnehmen und beantworten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020