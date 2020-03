2 Fotos ansehen © picture alliance/dpa

Briefe aus sehr vielen Ländern der Welt kommen hier vor Ostern an. Und zwar für den Osterhasen! Denn in dem kleinen Ort Seifhennersdorf im Bundesland Sachsen steht ein Postamt allein für Nachrichten an ihn.

Wer dort hinschreibt oder ein selbstgemaltes Bild schickt, bekommt auch eine Antwort – und zwar vom Hasenpaar Olli Osterhase und Lotti Langohr.

Eine Mitarbeiterin dort freut sich schon auf die Post: „Die ersten zehn Briefe sind schon da.“ Jedes Jahr kämen 1000 bis 2000 Briefe an. Manche davon haben einen langen Weg hinter sich: Post für den Osterhasen kam schon aus den Ländern Taiwan in Asien und Russland. Der Osterhase hat übrigens noch ein zweites Postamt: im Ort Ostereistedt im Bundesland Niedersachsen.

