Ofen, öffne dich

Stell dir vor, du hast in beiden Händen ein großes Blech mit Kirschkuchen, das in den Ofen soll. Blöderweise hast du aber vergessen, die Ofentür zu öffnen. Für so einen Fall gibt es jetzt einen neuen Backofen. Er kann sich per Sprachsteuerung selbst öffnen.

Der Backofen ist eine Neuheit auf der IFA (Internationale Funkausstellung). Das ist eine Messe in Berlin, auf der neue Elektronik vorgestellt wird. Die IFA gibt es jedes Jahr.

Ganz wichtig sind dort auch Smartphones. Die Hersteller sagen, dass faltbare Smartphones das nächste große Ding werden. Dann hätten die Menschen ein größeres Display, das Handy wäre in der Hosentasche aber trotzdem recht klein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019