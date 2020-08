Nichts geht mehr

2 Fotos ansehen © picture alliance/dpa

Hallo Freunde! Ich bin in der vergangenen Woche endlich doch noch ein bisschen von zu Hause weggekommen. Wir haben meine Tante besucht. Und ich habe auch meine Cousins gesehen. Die Fahrt dorthin war aber ganz schon lang, weil wir in einen Stau geraten sind. Es gibt verschiedene Gründe, wie ein Stau zustande kommen kann: Oft passiert das auf Straßen und Autobahnen, auf denen immer ganz viele Autos fahren. Und irgendwann wird es einfach zu viel und der Verkehr gerät ins Stocken. Gerade ist ja Urlaubszeit – da passiert das natürlich öfter. Manchmal kann man auch gar nicht weiter, weil es einen Unfall gibt.

Ich bin aber gut durchgekommen: Ich habe die Augen zugemacht und mir vorgestellt, was ich in den Ferien noch alles machen möchte. So ging der Stau schnell rum.

22.08.2020