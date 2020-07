Nicht nur in eisiger Kälte

© Philipp Brandstädter

Sie sitzen auf Eisschollen oder schwimmen im eiskalten Meer. So in etwa zeigt man oft den Lebensraum von Pinguinen. Man verbindet die Vögel mit Eiseskälte. Tatsächlich leben auch die meisten Pinguin-Arten in besonders kalten Gegenden der Welt. Kaiserpinguine, Königspinguine und Eselspinguine etwa leben in der Antarktis.

Doch Pinguine kommen auch in wärmeren Gebieten vor. Schopfpinguine und Zwergpinguine haben sich in Australien und Neuseeland ausgebreitet. Brillenpinguine fühlen sich sogar an der Küste von Südafrika wohl. Dafür müssen sich die Tiere aber oft im Wasser abkühlen. Denn das dichte Gefieder und die Speckschicht der Pinguine hält sehr warm. Jenseits kalter Gegenden kann das auch manchmal ein bisschen zu warm werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020