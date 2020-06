Nicht nur auf Eis watscheln

Wusstest du, dass Pinguine nicht nur dort leben, wo es kalt ist? Es gibt die Tiere auch in Afrika. Man sieht sie vor allem in den Ländern Südafrika und Namibia. Dort schwimmen sie gerne in den kühlen Meeresströmungen vor der Küste. Die Pinguine dort nennt man Brillenpinguine.

Wer diese Tiere auch mal bei uns sehen möchte, muss in den Zoo gehen. Dort erkennt man dann auch sofort, wie die Brillenpinguine zu ihrem Namen gekommen sind: Die schwarz-weiße Färbung um ihre Augen sieht aus wie eine Brille.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020