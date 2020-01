Neuer Schutz für längere Frische

© dpa

Die Theke mit Gemüse und Obst im Supermarkt leuchtet schon von weitem. Bei den knallroten Tomaten, strahlend gelben Bananen und dunkelgrün schimmernden Avocados greifen die Menschen gern zu. Doch lange halten diese Lebensmittel oft nicht – sie werden weich und braun. Damit das nicht so schnell passiert, haben sich einige Supermärkte etwas überlegt. Sie wollen Obst und Gemüse mit einer dünnen essbaren Schutzschicht überziehen. So verlieren die Früchte weniger Wasser und kommen weniger mit Luft in Kontakt – also faulen sie langsamer. So könnten sich die Supermärkte auch die Plastikverpackungen sparen. Im Moment testen einige Märkte diese Technik.

