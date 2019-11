Bald steht wieder die schönste Zeit des Jahres vor der Tür: Da dürfen die beliebten Geschichten, Gedichte und Lieder rund um die Advents- und Weihnachtszeit natürlich nicht fehlen. Besonders die großen Klassiker sorgen bei der ganzen Familie für schöne gemeinsame Stunden.

„Morgen Kinder, wird’s was geben“ (256 Seiten, zehn Euro) von Egmont Schneiderbuch ist ein handliches Hausbuch mit liebevoll gestaltetem Umschlag und gehört in jede Familienbibliothek. Dank des übersichtlichen Registers mit thematischer Unterteilung und Autorennamen findet jeder die passenden Lieder und Gedichte zum Vor- und Selberlesen, Singen oder Auswendiglernen. So kann man alte Traditionen hochhalten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019