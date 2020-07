Millionen Jahre gut versteckt

© Daniel Bockwoldt/dpa

Das sind doch nur ein paar Steinchen, denkst du vielleicht bei diesem Foto. Aber in Wirklichkeit ist es ein aufregender Fund. Es sind die Überreste einer Lederschildkröte, und die lebte vor elf Millionen Jahre auf der Erde. Zu den kleinen Stücken gehören zum Beispiel Hunderte Platten aus ihrem Rückenpanzer. Denn diese Tiere wurden bis zu zwei Meter groß.

Lange lag die Schildkröte versteckt in der Erde in der Nähe der Stadt Hamburg in Norddeutschland. An der Stelle der heutigen Tongrube war einst ein Meer. Fachleute haben dort auch schon Reste eines Delfins und von Walen etwa entdeckt.

Solch ein Fund wie die Schildkröte ist aber extrem selten, berichtete ein Fachmann am Wochenende. Denn tote Tiere wurden damals im Meer meist von Raubfischen gefressen, ihre Panzer zerfielen. Demnächst sollen die Knochen in einem Museum der Stadt Lübeck zu sehen sein.

