Ein Trendthema steht im Herbst bei Egmont Schneiderbuch auf dem Programm. In „Mein (geheimes) YouTube-Leben“ (Egmont Schneiderbuch, 351 Seiten, 14 Euro) wird die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken authentisch aus Sicht der Protagonistinnen Lily und Melissa erzählt: Lily kann es kaum fassen: drei Millionen Follower! Das ist gigantisch und völlig verrückt. Sie ist der absolute YouTube-Superstar! Ihre Fans wissen alles über ihr fantastisches Leben in London, wo sie zusammen mit ihrem Freund Bryan wohnt. Bryan ist ein Rockstar und zusammen sind sie das perfekte YouTube-Pärchen. Sie feilt ständig an ihrem stylishen Image und wird demnächst ihre eigene Lippenstiftserie herausbringen. Aber der Schein trügt, denn der Erfolgsdruck wird immer größer und manchmal hat Lily das Gefühl zu ersticken. Ihr größter Fan ist die unscheinbare Melissa. Sie würde alles zu tun, um so zu sein wie Lily. Auch sie hat einen Blog – aber leider nur wenige Fans. Eines Tages fängt Melissa an, sich einfach tolle Geschichten auszudenken – und sie zu veröffentlichen. Sie verliert sich immer mehr in ihrer perfekten Online-Welt, bis zu dem Tag, als sich die Lebenswege der beiden Mädchen auf dramatische Weise überschneiden. . .

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019