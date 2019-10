Mehr Rechte für Kinder

Kinder in Deutschland sollen mehr Rechte und mehr Schutz bekommen. Und sie sollen mehr mitentscheiden dürfen. Dafür will sich Christine Lambrecht einsetzen. Die Politikerin ist Justizministerin in Deutschland. Das bedeutet, sie ist für Rechte zuständig.

Nun versprach sie in der Hauptstadt Berlin, bis zum Jahresende einen genauen Vorschlag dafür zu machen. Fachleute hatten mehrere Möglichkeiten genannt.

Und wie will sie die Rechte von Kindern stärken? Indem diese ins Grundgesetz geschrieben werden. Das ist das wichtigste Gesetz in unserem Land. Darin sind die Regeln festgelegt, nach denen wir zusammenleben.

Ein Recht ist zum Beispiel, seine Meinung frei äußern zu dürfen. Das ist nicht in jedem Land so.

Künftig müsste dann etwa die Meinung von Kindern stärker gehört werden.

