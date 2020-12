Magie erwacht mit „Millenia Magika“

Wer hätte gedacht, dass sich ausgerechnet in Arken, der langweiligsten Stadt ohne Handyempfang und Einkaufszentrum, Hexen, Ghule und andere magische Wesen vor dem Rest der Welt verstecken? Mit „Millenia Magika – Der Schleier von Arken“ (HarperCollins Schneiderbuch, 352 Seiten, 14 Euro) liefert der Illustrator Falk Holzapfel alias Zapf sein Debüt als Autor: Als der junge Adrian in die verschlafene Kleinstadt kommt, möchte er dort nur seine Großtante besuchen und dem Krach zu Hause und in der Schule entfliehen. Wie kann er da ahnen, dass mit dem Beginn des neuen Millenniums die Magie zurückgekehrt ist und mit ihr allerlei zauberhafte Wesen? Erstaunt stellt er fest, dass er zu ihnen dazugehört. Doch ihm bleibt keine Zeit, sich zu wundern, denn seine Tante ist spurlos verschwunden. Mit der jungen Hexe Jazz und dem Nerd Juri macht sich Adrian auf die Suche. Dabei ahnen die drei nicht, dass das Schicksal Arkens und ihrer Bewohner von ihnen abhängt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020