© Tom Weller/dpa

Oh, ein Elefant! Der leuchtet! Und das Rentier auch und die riesigen Seerosen! Wer gerade den Zoo in der Stadt Stuttgart besucht, sieht natürlich viele Tiere. Aber abends vor allem solche, die man dort sonst nicht findet. Denn sie sind aus lauter kleinen Lichtern gemacht und erleuchten einen Rundweg im Zoo in der dunklen Jahreszeit. Diese Licht-Show wollen sich viele Menschen in den nächsten Wochen ansehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019