Landluft war noch nie so spannend

Es klingt wie ein Fall für Sherlock Holmes: Eine unheimliche Diebes-Serie hält die Eifelstadt Prüm in Atem. Nacht für Nacht verschwinden wertvolle Gegenstände. Der Täter hinterlässt keine Spur, doch sein gruseliges Geisterlachen lehrt alle Zeugen das Fürchten. Für die Zwillinge Lena und Elias Schäfer steht fest: Es spukt in der Eifel. In „Das Phantom von Prüm“ heften sie sich mit dem frechen Vulkanteufelchen Pikrit an die Fersen des unheimlichen Phantoms von Prüm und stoßen auf ein uraltes Geheimnis. Das sechste Abenteuer der „Sagenhaft Eifel!“-Reihe erscheint als Buch und Hörbuch ab acht Jahren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019