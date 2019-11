Küken statt Smartphone

© dpa

Wir verbringen eine Menge Zeit am Handy. Im Land Indonesien in Asien sind Schulkinder im Durchschnitt jeden Tag drei Stunden im Internet unterwegs. Das haben dort Forscher herausgefunden. Der Bürgermeister der indonesischen Stadt Bandung findet, das ist viel zu viel. Deswegen hat er sich etwas überlegt: Statt Zeit mit ihren Handys zu verbringen, sollen sich Kinder nun um Küken kümmern. 2000 flauschige Tiere wurden daher an Kinder der Stadt verschenkt. „Unser Ziel ist nicht nur, die Kinder von den Handys wegzubekommen“, sagte er. „Sie sollen auch lernen, Tiere zu lieben und Verantwortung zu übernehmen.“ Ab sofort sollen die Kinder die Küken nun regelmäßig morgens und abends füttern.

Montag, 25.11.2019