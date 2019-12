Kriminalfall lesen, Puzzle legen, Rätsel lösen

2019 feiern „Die drei ??? Kids“ ihr 20-Jahr-Jubiläum. Im Oktober 1999 erschien der erste Band „Panik im Paradies“ beim Kosmos Verlag. Seither wurden fast 80 Einzelbände sowie zahlreiche Sonderbände publiziert. Passend zum runden Geburtstag gibt es ganz besondere Produkte: Bei dem „Krimi-Puzzle Spuk auf dem Schulfest“ (200 Teile, 1 Rotfilter, Anleitung mit Kurzgeschichte und Lösungsteil, 16,99 Euro) heißt es: Krimigeschichte lesen – Puzzle legen – Rätsel lösen! Diesmal haben es „Die drei ??? Kids“ mit einem höchst mysteriösen Fall zu tun und brauchen die Hilfe der Spieler. Nachdem diese die spannende Geschichte gelesen haben, legen sie das Puzzle. Stück für Stück entsteht so vor ihren Augen der Tatort, an dem es nur so von Hinweisen wimmelt. Geniales Extra: das Puzzle leuchtet im Dunkeln. Bild: Kosmos

