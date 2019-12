Kinder im Internet schützen

Das Wort ist mega lang und erst mal ziemlich schwierig: Ju-gend-me-di-en-schutz-ge-setz. Es stecken vier Sachen drin: Jugend, Medien, Schutz und Gesetz. Mit Medien war bisher zum Beispiel Fernsehen gemeint.

Es geht um Regeln, was jüngere Menschen dort sehen dürfen und was nicht. Kinder und Jugendliche sollten keine Dinge zu sehen bekommen, die Angst machen. Dazu zählt etwa Gewalt.

Inzwischen sind zum Fernsehen andere Medien dazugekommen, wie Instagram und Whatsapp. Diese nutzen viele Leute zwar sehr gerne. Manchmal bekommt man aber auch unangenehme Nachrichten.

Um so etwas zu vermeiden, will die zuständige Ministerin das Gesetz mit dem langen Namen verändern. Kinder müssten im Internet besser geschützt werden, sagt sie. Ihr Vorschlag: Die Anbieter der Seiten sollen künftig zum Beispiel dafür sorgen, dass man sich besser gegen Mobbing wehren kann. Und es soll nicht mehr so einfach möglich sein, viel Geld für Handyspiele auszugeben. Kümmern sich die Anbieter nicht um den Schutz, sollen sie Geldstrafen zahlen.

