Guten Morgen, liebe Freunde! Ich werde noch verrückt! Es regnet und regnet und regnet. Und ich sitze nach dem Homeschooling am Fenster, schaue auf die Wassertropfen – und vermisse meine Freunde. Doch nun ist Mama mit mir einfach rausgegangen. Mit Regenmantel und Gummistiefeln ausgestattet sind wir durch den Wald getobt. Ich durfte in Pfützen hüpfen und wir haben ein Regenlied gesungen: „Regentropfen, die auf die Schulter tropfen...“ Danach ging es in die Badewanne – und mir wieder gut!

© dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021