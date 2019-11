Hitze und Feuer

Zur Abkühlung ins Meer oder den Pool springen! Das machen wohl viele Kinder im Land Australien diese Woche. Dort auf der anderen Seite der Erde beginnt gerade der Sommer. Und vor allem im Süden des Landes ist es ziemlich heiß. An vielen Orten hat es mehr als 30 Grad.

Dort ist es nicht nur sehr heiß, sondern auch schon lange sehr trocken. In den vergangenen zwei Jahren habe es bei ihm in der Gegend keinen ordentlichen Regen gegeben, sagte ein Feuerwehrmann. Die Dürre führt dazu, dass Feuer sich leicht ausbreiten können. Seit Wochen lodern in Australien große Buschbrände. Deshalb bleiben im Land gerade auch viele Schulen geschlossen.

