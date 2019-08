Hilfe gegen die Seekrankheit

© picture alliance / dpa-tmn

Puh, wie das schwankt! Wenn die See unruhig ist und das ganze Schiff schaukelt, wird vielen Leuten übel. Das passiert sogar Profis, die auf einem Schiff arbeiten.

Doch was hilft gegen die Seekrankheit? Die Seenotretter von der Nordseeinsel Borkum haben einen Tipp: Bevor man ablegt, sollte man lieber nicht zu viel essen, sagen sie. Also lieber kein Schnitzel mit Pommes, das während der Schifffahrt schwer im Magen liegt. Falls Dir trotzdem schlecht wird, tut frische Luft gut. Geh also am besten an Deck des Schiffs und schau auf einen Punkt am Horizont. Dein Magen beruhigt sich so schneller, als wenn Du drinnen auf eine Wand starrst. Auch Ablenkung hilft, zum Beispiel ein Hörspiel.

Selbst die Seenotretter werden manchmal seekrank. Eine Pause legen sie dann aber nicht ein. Schließlich sind sie unterwegs, um anderen Menschen zu helfen.

