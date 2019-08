Groß genug für das Meer

2 Fotos ansehen © Carmen Jaspersen/dpa

Diese Tierbabys haben sich genug Speck angefuttert. Dabei haben ihnen Menschen geholfen.

Die kleinen Seehunde hatten an der Nordsee den Kontakt zu ihren Müttern verloren, waren aber zum Glück gefunden worden.

Sie kamen dann für einige Zeit in eine Seehundstation.

Dort versorgten die Mitarbeiter sie in den vergangenen Wochen etwa mit jeder Menge leckerem Fisch.

So lange, bis Lotte, Mucki, Freya und Finchen mindestens 25 Kilo wogen. Das ist groß genug, damit sie auch allein in der Natur klarkommen. Nun wurden sie in der Nordsee ausgewildert.

In den nächsten Wochen werden auch noch andere Seehund-Babys nach und nach zurück ins Meer gebracht.

Aber sie müssen erst noch ein bisschen größer werden.

