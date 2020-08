Am 18. August bzw. am 15. September erscheinen mit „Get Even – Unsere Rache ist süß“ und „Get Even – Vergeltung ist kein leichtes Spiel“ im Wunderlich Jugendbuch Verlag zwei Romane von Gretchen McNeil: Kitty, Bree, Olivia und Margot sind „DGM“, ein geheimer Bund, dessen Ziel es ist, mobbende Mitschüler und Lehrer an ihrer Katholischen Schule zu entlarven und sie genauso bloßzustellen, wie sie es mit ihren Opfern getan haben. Niemand käme auf die Idee, dass ausgerechnet diese Vier hinter der Geheimgruppe stecken. Doch als ihre letzte Zielperson tot aufgefunden wird, mit einer blutverschmierten Visitenkarte der DGM in der Hand, ahnen die Vier, dass nun jemand Rache an ihnen üben will. Oder kommt der Mörder aus ihren eigenen Reihen?

Es bleibt jedenfalls nicht bloß bei einem Todesfall. . .

