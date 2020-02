Gaukler und Kuhglocken

Jedes Land hat eine Hauptstadt. Solche Städte sind meist besonders wichtig, etwa weil die Regierung dort ihren Sitz hat. Immer zwei Länder in Europa haben zusätzlich aber auch eine Kulturhauptstadt. Dieser Titel wird von der Europäischen Union vergeben. Das ist ein Zusammenschluss von 27 Ländern in Europa, auch Deutschland ist dabei.

Kulturhauptstadt dürfen sich die Städte immer ein Jahr lang nennen. Dann wird gewechselt. Am Wochenende begann das Kulturhauptstadt-Jahr für Rijeka im Land Kroatien und für die Stadt Galway in Irland. Während dieses Jahres finden dort ganz viele Kultur-Veranstaltungen statt. Die Organisatoren denken sich zum Beispiel besondere Konzerte oder Theateraufführungen aus. In der Hafenstadt Rijeka gab es zu Beginn ein großes Feuerwerk sowie Musik.

Bei dem Orchester hörte man Trommler, Dampfhämmer und Kuhglocken! In Galway feierten die Menschen den Titel unter anderem mit Tänzern und Gauklern.

