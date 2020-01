Ganz viele neue Spiele

Stell dir vor, wie aufregend es wäre, in einem riesigen Spielzimmer mit ganz vielen neuen Spielsachen herumzutollen. Da bräuchtest du mehrere Tage, um alles zu entdecken.

In der Stadt Nürnberg gibt es zwar kein riesiges Zimmer für neues Spielzeug. Stattdessen gibt es eine Messe. Eine Million Spielzeuge werden dort den Fachleuten gezeigt.

Denn Spielehersteller überlegen sich in jedem Jahr, was sie neues oder besser machen wollen. Wichtig ist dabei der Spaß. Aber auch ein ernstes Thema wie der Klimawandel spielt in diesem Jahr eine Rolle. Deshalb zeigen einige Hersteller Spielzeuge aus umweltschonenden Materialien, statt aus Plastik.

