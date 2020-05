FN verlosen zwei Bücher

In „Verborgene Welt der Wölfe“ (Sophie Verlag) von Kristina Scharmbacher-Schreiber fiebern wir mit Nele mit, der am nächsten Morgen keine glauben möchte, dass sie Wolfsgeheul gehört hat. Dann wird allerdings die Nacht aus der Sicht eines Wolfsjungen erzählt und es ist klar, dass Nele ihn gehört hat. Aus der Perspektive des Jungtiers lernen wir einiges über Wölfe: wie ein Wolfsrudel aufgebaut ist, was Wölfe fressen, wie sie den Winter überstehen und wie sie miteinander kommunizieren. Nele ist begeistert vom Thema Wolf und fängt nach dem Erlebnis im Zeltlager an zu recherchieren: bei ihrem Onkel Peter, der Schäfer ist, im Märchenbuch, im Zoo und bei Wolfsforschern im Wald. Am Ende ist Nele so begeistert von allem, was sie über Wölfe herausgefunden hat, dass sie einen Artikel für die Schülerzeitung verfasst. Bild: Sophie Verlag

