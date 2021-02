FN verlosen vier Bilderbücher

Wie erklärt man eine so komplexe gesellschaftliche Herausforderung wie die Corona-Pandemie seinen Kindern? Genau das haben sich Isabelle Bitterli und Werner Nydegger auch gefragt und prompt mit „König Corona“ (Kobold-Books, 32 Seiten, 19 Euro) die Antwort darauf geliefert. In dem Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren hat die Autorin mit dem Illustrator die Problematik einer Pandemie in einer unterhaltsamen Geschichte verpackt. Dabei werden nicht nur Viren und ihre Verbreitung spielerisch erklärt, sondern auch welche notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und Regeln bei der Eindämmung helfen.

