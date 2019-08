FN verlosen sechs CDs an Fans von Kim, Franzi und Marie

„Die drei !!!“ lösen diesen Sommer ihren allerersten Fall auf der großen Leinwand. Dabei sind die drei Jung-Detektivinnen Kim, Franzi und Marie längst Profis in ihrem Metier: Ihr mittlerweile 62. Hörspiel-Fall ist seit dem 2. August erhältlich. Zudem auf dem Markt: Das Original-Hörspiel zum Kinofilm „Die drei !!!“.

„Mädchen sehen vieles anders, können manches besser, bleiben stets dabei!“ Der Songtext des Hörspiel-Intros ist bei den „drei !!!“ Programm. In „Spuk am Himmel“ (Europa), der brandneuen Folge der Hörspielreihe auf CD, im Streaming und als Download, müssen die drei sich fragen, ob es so etwas wie Aliens wirklich geben kann. Und wenn nicht – was war es dann, was sie am Himmel entdeckt haben?

Zusätzlich erwartet Kim, Franzi und Marie dieses Jahr ein ganz besonderes Abenteuer: Sie schaffen den Sprung auf die große Kinoleinwand! In ihrem ersten eigenen Film „Die drei !!!“ besuchen sie einen Theaterworkshop in den Sommerferien. Doch während der Proben geschehen seltsame Dinge im alten Theater: Das Licht flackert bedrohlich, ein schauriges Heulen hallt durch die Räume, Kostüme werden zerschnitten und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Und dann werden auch noch Schauspielerinnen vergiftet! Spukt hier wirklich ein rachsüchtiges Phantom durchs Theater? Oder hat jemand ganz anderes ein Motiv, dem Theater zu schaden?

Ein neuer Fall für Kim, Franzi und Marie – dieses Mal nicht nur zum Hören, sondern auch zum Zuschauen. Darüber hinaus gibt es das Original-Hörspiel zum Film ebenfalls auf CD, im Streaming und als Download.

2006 erschien bereits der erste Fall der „drei !!!“ als Buch im Kosmo Verlag. Mit über vier Millionen verkauften Büchern und Hörspielen sind die Nachwuchs-Detektivinnen insbesondere bei Mädchen zwischen sieben und 13 Jahren beliebt. Nun ermitteln Kim, Franzi und Marie in ihrem ersten Kinofilm – und können ihren aus den Hörspielen bekannten Schlachtruf auch auf der großen Leinwand rufen: „Die drei Ausrufezeichen – 1,2,3 – Power!“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019