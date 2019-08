FN verlosen drei Hörspiele

„Hanni & Nanni werden umschwärmt“: In der neuen Hörspielfolge (Europa)besuchen Hanni und Nanni mit der Schulklasse einen Imker und Naturschützer, der sie über die Bedeutung der Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit aufklärt. Die Lindenhofmädchen bestaunen die Bienenstöcke und lernen eine Menge über die nützlichen Insekten. Allerdings ahnt noch keiner, was Hanni und Nanni in Kürze zustößt…

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019