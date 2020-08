FN verlosen drei Hörspiel-CDs unter den Rätsel-Freunden

Universal Music Family Entertainment hat die 57. Folge der Hörspiel-Reihe „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ veröffentlicht, die allen neugierigen und naturinteressierten Kindern ab drei Jahren empfohlen wird. Das neue Hörspiel „Warum krächzen Krähen?“ ist ein schöner Tipp für die Schultüte und für alle Vorschul-Kinder und Schüler, die nach langer Zeit zu Hause wieder zurück in die Kindergärten und Grundschulen kommen dürfen:

Früh am Morgen picken Krähen die frisch ausgesäten Samen aus dem Rasen im Garten der kleinen Schnirkelschnecke Monika und ihren Freunden, dem Regenwurm Schorsch und dem Graugänserich Günter. Was für ein lautes Gekrächze! Für Monika und Schorsch nicht ganz ungefährlich, da auch Schnecken und Regenwürmer auf dem Speiseplan der schlauen Vögel stehen. Doch anstatt sich zu verstecken, laden sie die Krähe Krakelfuß ein, mit ihnen Schule zu spielen. Vorausgesetzt, hier wird kein Mitschüler oder Lehrer verspeist! Doch gleich gibt es Gezanke, wer am klügsten von allen ist und Lehrerin bzw. Lehrer spielen darf. Einzig die kleine Schnecke Monika hat eine ebenso einfache wie schlaue und faire Lösung parat: Jeder darf einmal unterrichten! Schließlich können alle Tiere irgendetwas besonders gut... Was für ein herrlicher Schultag! Die Krähe Krakelfuß verabschiedet sich und schenkt ihren neuen Schulfreunden noch einen Haufen Gänseblümchen. Der schlaue Herr Günter weiß natürlich, dass Krähen gerne Geschenke machen und sich auch Gesichter gut merken können. Na dann, müssen Monika und Schorsch ja keine Angst mehr haben, von Mathelehrerin Frau Krakelfuß als „Antipasti“ verspeist zu werden. Das ist doch sehr beruhigend!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020