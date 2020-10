FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Conni geht auf Schatzsuche. © Karussell

Für Conni, die kleine Hörspielheldin aus der Reihe „Meine Freundin Conni“ (Universal Music Family Entertainment/Karussell), ist der Familienurlaub gestrichen. Anfangs ist ihre Enttäuschung groß.

Aufregendes erleben

Dann stellt sie jedoch fest, dass man gar nicht immer wegfahren muss, um etwas Aufregendes zu erleben und um Spaß zu haben. Eigentlich klar, es kommt ja immer darauf an, was man aus der freien Zeit macht! Also eröffnen Conni und ihr Freund Paul wieder ihr Detektivbüro, denn ihnen fällt ein echter Fall in den Schoß, den sie lösen und zu einem wahrlich rührenden Ende bringen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020