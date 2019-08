FN verlosen drei Büchlein

Es geht bald ab in die Sommerferien und damit startet die beliebteste Reisezeit des Jahres. Zeit, um die Reisemöglichkeiten und Transportmittel genauer unter die Lupe zu nehmen.

Flugzeuge – Vom Gleiter zum Airbus: Benny Blu erkundet mit seinen Lesern die spannende Welt der Flugzeuge. Kindgerecht und in einfachen Worten erklärt er, wer sie erfunden hat, warum Flugzeuge in der Luft bleiben und was eine Schallmauer ist. Außerdem verrät er, was man vor einer Flugreise alles erledigen muss. Mit Flughafen-Suchbild und Benny Blu Flugreise-Rätsel.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.07.2019