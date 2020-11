FN verlosen Bobby-Car und drei Videospiele

Rasante Autorennen, versteckte Schätze, knifflige Aufgaben: Das alles und mehr erwartet kleine Autofans im ersten Videospiel-Auftritt des beliebtesten Rutschautos der Welt. In „BIG-Bobby-Car – The Big Race“ (für einen Spieler ab fünf Jahren, 34,99 Euro, www.wildriver.games/games) schlüpft der Spieler in die Rolle eines Bobby-Cars und erkundet eine offene Spielwelt, in der unterschiedliche Bobby-Car-Charaktere leben. Es gilt spannende Renn-Missionen und Herausforderungen zu bestehen und versteckte Sammelobjekte zu finden, um die Inhalte freizuschalten. Das Ziel ist es, das große alljährlich stattfindende Rennen in der Bobby-Car-Stadt zu gewinnen!

Die FN verlosen ein rotes Bobby-Car inklusive Bobby-Car-Videospiel sowie zusätzliche zwei Bobby-Car-Videospiele für die Sony PlayStation unter allen Mädchen und Jungen, die das heutige FN-Kinderrätsel richtig lösen. Bild: Wildriver-Games

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020